E

ntre las décadas de 1960 y 1970, en la izquierda latinoamericana como un todo, el análisis de Mao Tse-Tung sobre la China prerrevolucionaria tuvo un impacto muy marcado por la desigualdad social y la intromisión estadunidense en el continente. La concentración en México de grupos populares marginales presentaba así una gran base de apoyo a una ideología que predicaba el mensaje del Gran Timonel de radical igualitarismo y rigurosa justicia social.

Benjamín González Suárez (https://cutt.ly/oNQW0Ww) estaba lejos de ser el único mexicano que soñaba con una guerra popular maoísta en esos años. Teresa Molina Avella también pensaba en la estrategia china de rodear las ciudades desde el campo. Este artículo examina qué influyó en la politización de estos dos jóvenes y qué los llevó a integrarse en Acción Popular-Marxista Leninista (AP-ML).

Benjamín refirió que su herencia familiar fue una de las causas de su politización e inclinación a la izquierda. Así lo recordó: Yo no me acerqué a la política, me acercó mi padre . Antonio González Mondragón, su papá, militó primero en el Partido Comunista Mexicano (PCM), después se integró al Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano (PRPM) de tendencia maoísta. De esta manera, la familia González adoptó el maoísmo como referente político e ideológico. Del mismo modo, Teresa se acercó a la política dentro del círculo inmediato de su familia. Recuerda que mi mamá y mi papá fueron muy activos en cuestiones de justicia social a través de las comunidades eclesiales de base .

De igual forma, la producción cultural de la época influyó en la formación política de Benjamín, que empezó a escuchar canciones de Judith Reyes y José de Molina, mismas que difundían las luchas sociales y políticas de esos años. Otra influencia que sensibilizó a Teresa fue su relación con el grupo teatral popular Mascarones, cuyo propósito era hacer crítica social y acercar el teatro a las comunidades mediante funciones de pueblo en pueblo.