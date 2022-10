A

propósito de las convulsiones políticas que ha vivido el ex imperio británico, antes un paradigma de la estabilidad política y ahora con tres primeros ministros en menos de tres meses, vale la pena reflexionar sobre la tendencia a pensar en que la historia es lineal y está regida por leyes inmutables, apuntando siempre hacia adelante, cuando es muy diferente: es azarosa, veleidosa y contradictoria. No es camisa de fuerza atada a una teoría política, no es racionalidad histórica, es realpolitik.

Una revisión de lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos siglos –en dos partes– nos permitirá apreciar que ha habido enormes progresos, pero también grandes regresiones en materia de libertades fundamentales, derechos sociales y activos institucionales. Ninguna conquista es de una vez y para siempre. Tampoco ninguna caída es definitiva.

Comenzando por la propia Gran Bretaña, tierra de la primera constitución política, el primer país en el que se acotó el poder del monarca con un parlamento bicameral y activo, confeccionador del presupuesto y las leyes tributarias; el primer país en elaborar un sistema de indicadores técnicos y cuentas nacionales; el suelo donde fermentó la revolución industrial y la mayor generación de valor agregado en los siglos XXVIII y XIX; uno de los tres pilares de contención del expansionismo hitleriano en la Segunda Guerra Mundial, y la patria de John Locke, el padre del liberalismo clásico. Ahí mismo, hemos visto, en pleno siglo XXI, los mayores dislates autoritarios, autárquicos y antidemocráticos.

Luego de ser uno de los principales impulsores de la Unión Europea y de tener gobiernos socialdemócratas de vanguardia, como el de Tony Blair y su tercera vía, Europa y el mundo –y los propios británicos azorados– vieron como Boris Johnson y un puñado de retardatarios conservadores impulsaron el Brexit y aislaron a un país antes abierto y proeuropeo, lo que causó un daño inconmensurable a su economía.

Después llegó la primera ministra Liz Truss, con el programa más regresivo de la historia moderna: menos impuestos para los ricos y disminución de los programas sociales para los pobres, lo cual generó una crisis financiera que en unas horas derrumbó a la libra esterlina, para no hablar de las protestas sociales.

En Italia, luego de tener al último grande entre los pensadores socialistas, Antonio Gramsci, el teórico del bloque hegemónico para ampliar la lucha de los obreros a los campesinos y los sectores medios populares, pasamos décadas después a un gobierno oligárquico de frivolidad y telecracia, el de Silvio Berlusconi, para descender, en este 2022, al gobierno más derechista desde Benito Mussolini, y que emula a ese régimen: la nueva primera ministra Giorgia Meloni, al frente de un bloque neofascista.