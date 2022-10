En nuestras comunidades nos organizamos muchas jornadas antes del Día de Muertos, desde el 27 y 28 de octubre comienzan los preparativos , narra Nancy, una de las educadoras comunitarias que participaron en la instalación del altar de la región Loma Bonita, en Tuxtepec, justo en el centro de la zona chinanteca. Todos participan en las tareas para recibir a nuestros seres queridos, desde preparar los alimentos hasta montar el altar. Cuando todo está listo, sacamos sillas frente a la puerta de la casa para que nuestros fieles difuntos sepan que los esperamos con gusto .

García Robles destaca que en las comunidades de San Martín Toxpalan, en la región Cañada, se coloca un arco de flores en cada ofrenda que representa el portal entre el mundo de los vivos y de los muertos. Se adorna con 180 flores divididas en 13 ramos. Tenemos la creencia de que cuando su sombra se refleja, hay otro arco con 180 flores en el mundo de los muertos y que juntos hacen 360 días del año .

También hay que ponerles cosas nuevas

A diferencia de otras comunidades indígenas de Oaxaca, en nuestros altares para los difuntos no sólo ponemos la comida y la bebida que más disfrutaban, sino también las cosas nuevas, los platillos que has ido conociendo o una nueva fruta que comiste, porque se tiene la idea de que se comparte con ellos no sólo lo vivido, sino las experiencias nuevas que tienes cuando ellos ya no están .

El pan, que simboliza los cuerpos de las ánimas que visitan a sus seres queridos; la sal, que los purifica; el agua, que sacia su sed; el incienso, que eleva las oraciones por su eterno descanso, y las velas, que dan luz a su llegada y retorno al mundo de los muertos, acompañan cada ofrenda que desde la región Costa hasta la Montaña de Oaxaca mantienen la tradición por los difuntos, en una de las entidades que cuenta con más diversidad cultural de México.

Del Istmo de Tehuantepec, con uno de los altares más coloridos, se conjuga la tradición de zoques, mixes, zapotecas e ikoots, en ofrendas en las que además de comida, incienso y pan están acompañadas por música para esperar a los seres amados que ya partieron. Cuando aguardan su llegada lo hacen con un poco de mezcal y suelen entonar su otro himno zapoteca: Guenda Nabani (la vida).