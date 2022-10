Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 31 de octubre de 2022, p. 11

Chilpancingo, Gro., En medio de disputas entre grupos del crimen organizado, redes sociales, grupos políticos y caciquiles, el Congreso local aprobó la creación de la octava región económica de Guerrero, la Sierra, propuesta por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La zona comprenderá 818 comunidades de 14 municipios que originalmente pertenecían a la Costa Grande, Tierra Caliente y Centro, donde viven 200 mil personas, un tercio de la población de la entidad.

Tan pronto se conoció el acuerdo, los sectores que impulsaron su creación por 30 años mostraron sus diferencias.

El jueves pasado la mandataria y el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, encabezaron en el poblado Santa Bárbara, municipio de Chilpancingo, el arranque de los foros de consulta ciudadana y anuncios de obras para la nueva región.

Salgado anunció allí que comprometió al presidente Andrés Manuel López Obrador a que en su próxima gira de trabajo visite la Sierra y Tierra Caliente, mientras Saldaña recordó que hace 16 años acudió a Filo de Caballos a una reunión donde estaban Rigoberto Acosta y Severo Oyorzábal (promotores de la octava región) y hubo pura discusión; hoy es diferente .

Un día antes, en conferencia de prensa se leyó un comunicado conjunto del Observatorio para el Desarrollo y la Paz de la Sierra de Guerrero, de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, así como de la Alianza de Organizaciones Económicas y Sociales en el que pidieron a Salgado que la Secretaría de Gobierno coordinara los trabajos para crear la octava región.