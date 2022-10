Hace 28 años que Salinas de Gortari dejó Los Pinos y desde entonces no se le conoce un solo empleo fijo, ocupación remunerada o puesto informal en alguna de las avenidas de la Ciudad de México (es decir, oficialmente no tiene ingreso alguno). Por si fuera poco, desde la llegada de López Obrador a Palacio Nacional le cancelaron la jugosa pensión presidencial, pero lo cierto es que el personaje vive como multimillonario Forbes. ¿De dónde?

¡Ole! Lo cierto es que la sucursal priísta en España crece como la espuma, al mismo ritmo de las investigaciones por corrupción de sus integrantes cupulares, Salinas de Gortari en primera línea, que no son pocos, pero sí las multimillonarias cantidades que robaron al país que, según ellos, gobernaron. Bien haría el ahora gachupín en asesorar a unos de sus pupilos más aventajados, Enrique Peña Nieto, porque hasta ahora al copetón, oficialmente, el reino de España sólo le ha concedido una visa dorada, cuantiosa inversión de por medio, porque al parecer no tiene antepasados sefardíes, sólo de Atlacomulco (¿será que Tomás Zerón, entre tantos otros, también tiene ese origen y por ello el Estado de Israel lo protege a capa y espada?)

Como el miedo no anda en burro, desde principios de 2021 Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española, amparándose en sus ancestros sefardíes y en virtud de una ley aprobada por el Congreso de los Diputados de España en 2013, (por medio de la cual) se abre la puerta a los descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV a obtener su condición de españoles. El ex mandatario se protege así ante un eventual proceso de extradición por presuntos delitos penales, una vez que la legislación española ampara a sus conciudadanos ante casos de este tipo ( La Jornada, Armando Tejeda).

▲ DOBLE NACIONALIDAD. Carlos Salinas de Gortari dejó Los Pinos hace 28 años y desde entonces no se le conoce un empleo fijo, ocupación remunerada o puesto informal. Por si fuera poco, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional le cancelaron la jugosa pensión presidencial, lo que no evita que lleve un ritmo de vida de multimillonario. La imagen es de agosto de 2005. Foto Marco Peláez

Así, Carlos Salinas de Gortari se acercó a la casa y a la práctica con la que se identifica plenamente: un régimen altamente corrupto, como el español, con una monarquía parasitaria e impune que no sirve para nada, salvo para expoliar a los españoles, con gobiernos democráticos a su servicio. Y de eso el nuevo súbdito da cátedra.

Dice Salinas: de mis motivaciones personales, son de orden genealógico, afectivas y de congruencia con una visión moderna de las interrelaciones compartidas entre naciones y nacionalidades; de orgullo por nuestras raíces, múltiples y diversas. Se trata de un derecho de los mexicanos para cuyo ejercicio no se requiere acreditar ninguna justificación. Todo ciudadano de un país europeo puede asentarse en cualquiera de las 27 naciones de esta gran región. No hay restricciones a sus nacionales en ninguno de ellos. Mi casa familiar y mi familia pertenecen a México; México es mi patria, mi mayor orgullo (y mayores negocios, podría añadirse), mi entrañable tierra natal y siempre lo seguirá siendo .

En reiteradas ocasiones, el presidente López Obrador ha dicho que mi fuerte no es la venganza y que, por lo mismo, sin una instrucción popular no actuará en contra de los ex mandatarios. Pero se trata de justicia, no de venganza, y esa es una asignatura pendiente.

Las rebanadas del pastel

Por el bien de Brasil y de América Latina, ¡Lula presidente!

cfvmexico_sa@hotmail.com