A

pesar de la terrible experiencia de la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación mundial y el desorden que han creado los bancos centrales con los continuos aumentos de los intereses de los créditos, México está viviendo un buen momento en su economía.

Sorprendente crecimiento de 4 por ciento del PIB, incremento del consumo, 21 millones de trabajadores en el IMSS, inflación contenida, peso estable (ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México la cotización del dólar bajó hasta 19.50 pesos). La que no anda bien es la clase política. El espionaje, la delación y la traición son las reglas de un juego caótico. El guacamayazo ha puesto en tensión a nuestros políticos y empresarios: ¿quién sigue en el contenido de los terabytes?).

Por otro lado, la gobernadora Layda Sansores anda desatada, ya la demandó el senador Ricardo Monreal, aunque el único delito que podría proceder –viendo el asunto con humor negro– es el de usurpación de funciones. Está desplazando al lento fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Andan las cosas tan revueltas que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari prefirió dejar de ser mexicano y asumir la nacionalidad española, no vaya a tocarle un ramalazo diferido. Los partidos políticos deshechos, de todos los opositores no se hace uno. Lorenzo Córdova fue visto en Brasil, viajó a observar las elecciones de ayer, con eso de que no hay internet en el INE. Anuncian una manifestación con la consigna el INE no se toca . porque ahí van los gastos del presidente.

Por fortuna, lo que acontece en la política no ha contaminado a la economía. Tenemos una clase política en descenso y una crecimiento económico en ascenso.

Prevén una revaluación del peso

Recientemente el área de análisis de la calificadora de crédito Moody’s pronosticó que el peso podría devaluarse en algún momento, a partir de ahora hasta el año 2024. Se cotizaría el dólar a 24 pesos. La nota recibió una gran cobertura en los medios.

Sin embargo, analistas del banco Barclays opinan lo contrario, dicen que nuestra moneda podría tener una insólita revaluación y cerrar el año 2023 en 19 pesos. Lo atribuye a la austeridad fiscal, el Banco de México ha adoptado las medidas adecuadas y se esperan beneficios del nearshoring.