ierre Soulages, pintor del outrenoir falleció a los 102 años. Outrenoir (ultranegro), subrayaba sonriente con su voz algo ronca, profunda, en el sentido de ultramarino, al otro lado del mar, al otro lado del negro. Fuimos amigos desde hace más de 30 años y los recuerdos de tantas conversaciones retornan como desafíos al paso del tiempo.

Cierto, un siglo no es nada cuando se piensa en la edad de las estrellas o en el viaje de la luz hacia a los confines del universo que se alejan sin cesar. Pierre Soulages debe haber pasado buena parte de sus 102 años de vida imaginando esa negritud de donde emana la luz. Para él, el negro no era un simple color, era la materia de donde irradia la luz: ¿No es lo negro anterior a la claridad? No pinto lo negro, pinto la luz que emerge de lo negro . Oscuridad anterior a la claridad, de la materia negra brota la luz.

En su casa de Sète, frente al mar, cerca del cementerio marino que inspiró el poema de Paul Valéry, Le cimetière marin, Soulages podía pasar de pie en su terraza largas horas mirando a lo lejos, esperando ver llegar la caída del Sol negro tras las nubes, mirar el ocaso del mundo, crepúsculo donde se confunden el fin y el nacimiento, ángelus y consumación. Mirada hacia el pasado lejano de donde viene la luz, viaje donde se remonta el tiempo, el fugaz instante del fiat lux.

Esa búsqueda de la luz en lo negro comenzó en la infancia de Pierre, quien se rememoraba y aludía a ese momento cuando vio una mancha de chapopote en la nieve. Más tarde, durante un descenso a las cavernas, descubrió la pintura rupestre hecha en la oscuridad donde los artistas primitivos pintaban la luz con lo negro.

Nunca vi a Pierre Soulages con un saco o un pantalón que no fueran de color negro. Negra, a veces, también su camisa. Su alta figura era conocida en las calles del barrio. Yo me cruzaba con él a menudo, pues el edificio donde vivía en París está situado a unos 20 metros del inmueble donde vivimos Jacques Bellefroid y yo.