La ASF alertó que, dada esta situación, dichos servidores no pudieron haber realizado a cabalidad las comisiones asignadas ni ejecutar las tareas y actividades descritas en los informes y comprobación de comisión formalizados, no obstante que de acuerdo con lo informado por la Unidad de Coordinación de Delegaciones, estos trabajadores suscribieron cartas bajo protesta de decir verdad en las que declararon no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, además de manifestar que no existía alguna situación o supuesto que pudiera generar un conflicto de intereses con motivo del inicio de su encargo.

El órgano fiscalizador destacó que lo anterior fue resultado de la falta de supervisión de los periodos de comisión de los servidores de la nación, y de la elaboración y conciliación de los archivos de dispersión de recursos.