Expuso que quienes afirman que se quiere desaparecer al órgano electoral con esta iniciativa, como el ex presidente Felipe Calderón, lo dicen porque fueron beneficiados con los fraudes que se cometieron en el pasado, como el de 2006, cuando el panista llegó a la Presidencia.

Al impartir su conferencia magistral Políticas exitosas de gobierno ante más de 5 mil personas en el Centro Expositor de la capital de Puebla, y después de firmar un convenio de colaboración en materia de seguridad con el gobernador Luis Miguel Barbosa, afirmó que no se justifica que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) perciban un sueldo más alto que el del Presidente de la República.

En el acto, Sheinbaum subrayó que lo que no quieren los mexicanos son las elecciones más caras del mundo, porque eso contradice a la democracia.

La reforma significa que se reduzca el costo de la democracia y que sea una verdadera representación, porque no se debe olvidar el fraude electoral de 2006, cuando no se permitió que Andrés Manuel llegara a la Presidencia de la República. Pues ése lo hizo no el actual, pero sí un organismo muy parecido que era el IFE .

Afirmó que el IFE y el INE validaron otros fraudes, como la compra de votos en 2012, por lo que la propuesta del Presidente consiste en sustituir al actual órgano electoral por un instituto de elecciones y de consultas, para que se le pregunte al pueblo sobre los temas que le interesan.