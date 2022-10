Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 30 de octubre de 2022, p. 4

El cobro del predial es la única vía que tienen los municipios para obtener recursos propios, por lo que la falta de actualización del sistema de registros y catastros les impide obtener fondos suficientes para dotar de servicios urbanos básicos a su población, señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón.

Ese es un problemón. La única forma de obtención de recursos de los municipios es el predial. La base de ello son los catastros, y si no están actualizados para calcular (cuánto cobrarle a los ciudadanos), se vuelve un círculo vicioso. Mientras no se actualicen, las autoridades no pueden dar servicios básicos a sus entidades , apuntó el funcionario.

En entrevista con La Jornada, después de la comparecencia que tuvo el miércoles anterior en la Cámara de Diputados, Meyer indicó que el actual gobierno ha comenzado a intervenir en la resolución de este problema con un pequeño programa de 90 millones de pesos, gracias al cual en los últimos cuatro años los estados y municipios han aumentado su recaudación en unos mil 100 millones de pesos.

Por otro lado, el secretario subrayó que en el encuentro con los legisladores uno de los temas que más destacó fue el del Programa Nacional de Vivienda, gracias al cual se han logrado reducir en casi un millón los casos de rezago habitacional, es decir, el uso de materiales precarios en la construcción de las casas, la falta de excusado o el hacinamiento de sus habitantes.