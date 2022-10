Los personajes son seres humanos perdedores, densos, con una rutina cotidiana, pues se quedaron a cuidar a los padres ancianos con demencia senil y los hermanos no hicieron su vida, excepto una, quien es una famosa actriz , dijo el actor sobre el montaje que se presenta en el Centro Cultural San Ángel.

Lo cierto, agregó, es que el teatro siempre es una incertidumbre, pues dependemos del resultado de la obra y de que asista la gente, aunque está bastante bien hecha. Después de la pandemia queremos recuperar el teatro, pero haciendo obras de calidad .

El título hace referencia una famosa frase de la obra La gaviota, de Chéjov, donde Sonia –solterona, siempre deprimida y amargada– le dice a su hermano Vania (Blandon) que ella no es una gaviota, ¡sino un guajolote salvaje! Porque, le explica, se cae de la cama mientras duerme, como los guajolotes se caen de su nido.

Para OCESA, Blandón ha dado vida a los personajes protagónicos de musicales como La Bella y la Bestia y El hombre de La Mancha. Asimismo realizó más de 700 representaciones como el malvado tabernero Thenardier de Los miserables, el cual le valió diversos premios de la prensa especializada como el Heraldo, Las Palmas de Oro y otros más como el mejor actor de comedia musical.

Blandón explicó: El musical es un género muy agradecido para la gente, pues es un divertimento garantizado, pero se tienen que presentar igual como se ven en Londres o en Nueva York. Lo bonito de esta carrera es que te da la oportunidad no sólo en televisión de hacer villanos, sino la faceta de la comercialización dentro del teatro, porque somos actores y no hay que tenerle miedo a nada; hay que entrarle a cualquier género ya sea melodrama, comedia, tragedia y romperte como personaje .

El actor sobre sus cuatro décadas de profesión comentó que desde niño tuvo la inquietud. Me ponía atrás de los sillones de la sala hacer títeres o en la grabadoras hacía radionovelas. Siempre me gustó disfrazarme de muchas cosas. Creo que el actor nace, no se hace, pero es importante la preparación .

Los guajolotes salvajes, de Christopher Ferdinand Durang, es ganadora de una veintena de premios, entre ellos el Tony a mejor obra del año y se presenta por primera vez en español, con producción de MejorTeatro, Morris Gilbert y Claudio Carrera. Las funciones son en el Centro Cultural San Ángel, los viernes a las 19 y 21:45 horas; sábados a las 18 y 20:45 y domingos a las 16:30 y 19 horas.