or la falta de suficiente personal de Acción Comunitaria (AC) que generó el periodo neoliberal, hoy, desde el Programa IMSS-Bienestar (PIB) se envían esos contadísimos recursos humanos a integrar –por decreto y desde arriba– los comités de salud estatales donde opera, desde abril de 2022, el oportuno encargo presidencial para federalizar la salud.

Ello desnaturaliza el espíritu de la estrategia de atención primaria a la salud (APS). Al no construir los comités con la comunidad y diseñar con ella el diagnóstico de salud local, esa comunidad no los volverá a ver. Ello diluye el sentido de pertenencia para activar una real APS.

De los estados que Zoé Robledo –director general del IMSS y responsable del encargo presidencial– reporta en 25 Pulsos de la Salud (matutinas, mayo-octubre), sólo Nayarit formaba parte del PIB original. No así Colima y Tlaxcala. En esos recuentos es notoria la ausencia del factor comunitario.

Inaugurando el Hospital General de Tlaxcala ( El Economista, 14/7/22) Robledo aseguró que busca garantizar un piso mínimo de atención y ofrecer especialidades troncales. Eso ya no es APS. Es atención médica operada por un PIB sin experiencia en ciertos servicios de tercer nivel. La componente preventiva estructural de la APS y la AC desaparecen de su visión, mientras refuerza el asistencialismo de especialidades.

La APS reclama más acciones comunitarias para prevenir padecimientos con comunidades capacitadas en el autocuidado de su salud. Y luego, con la comunidad ya diagnosticada, procede el fortalecimiento del primer nivel. Eso es lo urgente en una real APS.

Lo mismo ocurre con su pronunciamiento (matutina, 21/6/22) sobre que AC es un aspecto poco visto . Dicho así, Robledo pasa por alto que ello deriva de las administraciones panistas/priístas (2000-18) del PIB y que es, justamente, lo que él debería explicar. Lo poco visto alude precisamente a una APS dotada de AC centrada en las personas/familias y a la forma en que, con ella, se involucra a la comunidad como agente preventivo de la enfermedad.