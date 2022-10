▲ El titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, participó ayer en la conferencia matutina presidencial desde La Paz, Baja California Sur. Foto La Jornada

Asimismo, reclamó a los diputados locales panistas por estar en contra y les pidió dejar la hipocresía porque los legisladores dicen que no, mientras los gobernadores del PAN piden presencia de las fuerzas armadas en sus estados.

Incluso, detalló que las dos entidades donde hay más elementos, tanto de la Guardia Nacional como militares, son Guanajuato y Chihuahua, gobernados por panistas.

En tanto, López Hernández habló menos de un minuto sobre la información que dio a conocer el jueves el ex comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, respecto a que le propuso negociar con el crimen organizado.

Él me lo planteó hace siete y ocho meses, me llevó el libro y me comentó la idea de pacificar el país con esa estrategia, yo lo escuché y no le respondí, curiosamente 15 días después dejó su cargo en la federación , puntualizó el secretario.

Posteriormente, aclaró que la salida de Espino no fue por haber planteado dicha opción, sino que solicitó abandonar su cargo porque quería, en ese tiempo, ser contendiente a un puesto de elección popular en Durango.