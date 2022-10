Si bien en el actual sexenio ha habido un esfuerzo por incrementar los recursos destinados a atender problemas importantes que aquejan al país, como la crisis de desapariciones, como expuso el jueves pasado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el fenómeno no se ha podido revertir debido a que está anclado a los vínculos que existen entre algunas autoridades estatales con el crimen organizado, afirmó Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

No obstante, advirtió que no se tienen los resultados esperados. El fenómeno de las desapariciones no depende del gobierno federal , pues existe presencia permanente de la delincuencia organizada y vínculos de gobiernos estatales y funcionarios de las fiscalías con estos grupos .

Asimismo, detalló que hay otras deficiencias , por ejemplo en materia de atención a víctimas. No hay diálogo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y por ello no hemos podido abordar temas muy sensibles , como las necesidades que tienen los familiares que padecen enfermedades graves.

En tanto, Olivares reconoció que desde el gobierno federal se haya creado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, así como la CNB, pero es claro que hace falta una política que permita prevenir las violaciones a derechos humanos , de lo contrario las instituciones están quedándose cortas .