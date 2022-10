L

a propaganda bélica, toda una maquinaria que inunda día tras día la televisión rusa, entremezclando verdades indiscutidas que exhiben los abusos y crímenes de Estados Unidos con versiones inverosímiles cuyo único propósito es justificar la invasión de Ucrania, se nutre de la escuela soviética de desinformación, resumida en este ejemplo de la época de Leonid Brézhnev: Reprimen a los judíos, acusaba Washington. Y ustedes discriminan a los negros, respondía Moscú .