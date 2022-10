Afp, Prensa Latina y Europa Press

Sábado 29 de octubre de 2022, p. 23

Río de Janeiro., El presidente Jair Bolsonaro y el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) intercambiaron ayer acusaciones al intentar llegar a los electores indecisos con temas clave como la economía y el aborto, al realizar el último debate a dos días de la segunda vuelta electoral para la presidencial de Brasil.

El ultraderechista, quien comenzó el debate en TV Globo desmintiendo que vaya a eliminar las vacaciones y el pago de horas extras, prometió que si es elegido mañana reajustará el salario mínimo a 265 dólares.

Lula, usted sabe que todo el sistema está contra mí, incluido este canal, (...) pare de mentir , declaró el gobernante, quien se mantuvo fuera de su atril, vestido con traje, corbata azul y revisaba constantemente tarjetas de anotaciones en su mano izquierda. ¿Tendré que exorcizarlo para que pare de mentir? , expresó.

El ex mandatario y ex sindicalista, quien cada vez que Bolsonaro hablaba lo seguía desde su atril y bebía agua, atacó la gestión de su rival: “Usted es el rey de las fake news, el rey de la estupidez. Durante cuatro años, este señor gobernó el país y no dio ningún aumento real de salario, esa es la verdad , espetó el ex líder metalúrgico.

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), de 77 años, acusó a Bolsonaro de aislar a Brasil del mundo durante su gobierno: Brasil está más aislada que Cuba .

Al discutir las propuestas de política exterior para el gigante sudamericano, el líder social acusó al ex militar que nadie quiere conversar con Brasil y ningún país quiere recibir a Bolsonaro .

Lula, quien llega como favorito en los sondeos, y Bolsonaro, que busca la relección a sus 67 años, se enfrentaron en un ambiente altamente polarizado, tras un mes de campaña plagado de golpes bajos y desinformación en la televisión y las redes sociales.

En tanto, ambos candidatos coincidieron en su rechazo al aborto. Usted es abortista. Siempre trabajó con eso. Asuma que es abortista, que no tiene respeto por la vida humana , espetó el capitán de la reserva del ejército.

El ex sindicalista, quien antes había defendido la medida, señaló que, personalmente, es contrario al aborto .