Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de octubre de 2022, p. 26

Morelia, Mich., Abogados de Diego Urik, presunto autor material del feminicidio de Jessica González Villaseñor, perpetrado el 21 de septiembre de 2020, buscan recovecos legales para alargar el proceso penal que se sigue contra el joven de 20 años de edad, acusaron familiares de la víctima.

Señalaron que a pesar de quese siguen acumulando pruebas contundentes en contra de Diego, él ha tratado de utilizar su posi-ción económica para eludir su responsabilidad .

Explicaron que en la audiencia del pasado 26 de octubre, cuando se reanudaba el juicio oral, Diego se dirigió al juez Ariel Montoya Romero para anunciar que decidió revocar a su abogado común por varias cuestiones.

Juez solicita a la fiscalía investigar al abogado

Aseguró que el defensor no le ha resuelto y le corta la comunicación. Yo le he dado pruebas de mi inocencia y él no las ofrece. Le pido que gire la orden para entregar la carpeta a mis otros abogados , señaló. Ante esto, el juez solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar al defensor Jesús M.

Diego fue detenido nueve días después de que fuera encontrado el cuerpo de su novia, Jessica, en una zona arbolada y exclusiva del sur de Morelia; las pruebas acumuladas por la Fiscalía General de Estado (FGE) indican que él asesinó a golpes a la joven.