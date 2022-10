En ese mismo foro, el ex panista y ex comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, reveló que propuso al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el gobierno federal dialogue con los grupos del crimen organizado, a fin de pacificar al país, y le planteó al funcionario que él haría llegar ese ofrecimiento a algunos de los grupos del narcotráfico. “Recibí respuesta de dos… Estamos en esa tarea, no quiero abundar más porque luego me pueden acusar de indiscreto”.