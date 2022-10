Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 28 de octubre de 2022, p. 14

En el asesinato de Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena, hay al menos ocho personas involucradas, informó el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario recordó que el homicidio fue perpetrado el viernes de la semana pasada en Puerto Vallarta, Jalisco, donde Llamas Urbina era titular del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de ese municipio.

Dijo que se han revisado videos del lugar y cámaras aledañas, así como toda la mecánica de los hechos, antecedentes y telefonía, por lo que ya se cuenta con varias líneas de investigación entre autoridades estatales y federales.

De todo esto hay un seguimiento, hay líneas de investigación y se tiene convicción de que se va a lograr hallar a los culpables. Cuando menos hay ocho involucrados directamente en el lugar de los hechos y el modo de operación se asemeja a otros utilizados en Puerto Vallarta, como el de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, en el mismo lugar había personas desperdigadas , refirió el funcionario.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que en lo que va de la administración de López Obrador han sido liberadas 3 mil 359 personas que purgaban penas por delitos no graves, no tenían sentencia, fueron encarceladas injustamente o no contaron con un traductor (en el caso de indígenas) o con los recursos para pagar un abogado. De ese total, 674 se concretaron en el último mes.