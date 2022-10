De Los Corresponsales

Viernes 28 de octubre de 2022, p. 12

Un grupo de 51 migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos –19 de ellos menores de edad– cumplió 15 días retenido en un salón de fiestas en Minatitlán, Veracruz, que el Instituto Nacional de Migración (INM), así como autoridades estatales y municipales, improvisaron como albergue.

En videos hechos llegar a La Jornada, los extranjeros afectados que solicitaron anonimato por temor a represalias afirmaron que efectivos de la Guardia Nacional resguardan el inmueble las 24 horas y no les permiten salir. Aseguraron que el lugar, el cual carece de ventilación adecuada, no tiene condiciones para ser un refugio, pues en Minatitlán se llegan a registrar temperaturas hasta de 39 grados centígrados. Destacaron que varios de los menores que los acompañan padecen varicela, fiebre, tos y asma, pero no se les otorga atención médica.

En otro material videográfico se observa a una persona con playera del INM exponer que tiene órdenes de su jefe de no permitir la salida de migrantes.

Mientras, decenas de niñas y niños, la mayoría menores de siete años de edad, cumplieron una semana pernoctando en un campamento improvisado por venezolanos retornados a México, aledaño al río Bravo, en las inmediaciones Ciudad Juárez, Chihuahua. Los pequeños pertenecen a 125 familias de migrantes que autoridades estatales y municipales intentaron reubicar ayer en un refugio temporal, pero los extranjeros se negaron a partir.