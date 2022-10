A su vez, la bancada del PRI consideró que los foros convocados por la Comisión de Presupuesto son sólo para engañar a alcaldes, universidades y organizaciones, porque la decisión de Morena es no mover una coma al proyecto del Ejecutivo.

La expectativa de Morena es que, como el año pasado, el presupuesto quede aprobado antes del cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A su vez, el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, anticipó el voto de su bancada en contra del presupuesto, porque no vemos que satisfaga las necesidades de los estados y una buena parte no reciben recursos para obra pública. Colima tiene reducciones de 20 por ciento en relación con 2018. No vemos que esto sea en favor del país .

Señaló que no hay ninguna negociación para reasignar fondos y expresó la preocupación del tricolor porque en los foros convocados por la Comisión de Presupuesto para analizar la propuesta del Ejecutivo sólo se toma nota y las comisiones emiten su opinión, pero no vemos que se construya un presupuesto distinto a la iniciativa .