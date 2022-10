Resaltó que para los municipios es bienvenida la ayuda desde el gobierno federal y los estatales, mientras funcione, pero no se puede dejar atrás a la fuerza municipal, que es la más vulnerable. Si lo que hacemos es no dar recursos, será peor .

El alcalde de Mérida planteó que los alcaldes requieren que se definan reglas de operación claras para ese fondo, porque no sabemos si va a llegar directo a los municipios .

Insistió en que hay casos de éxito de policías locales y lo que se requiere es fortalecerlas, porque no se vale quitarles recursos, debilitarlas y decir que no funcionan. Evidentemente si no hay recursos, no funcionan; será peor .