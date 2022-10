S

egún Our World in Data, la tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes en 2019 fue de 21.02. Pero según datos del Inegi, en 2020 fue de 45.46, más que duplicándose. Es evidente que muchas muertes por covid-19 fueron diagnosticadas como muertes por neumonía, sin descontar que muchos enfermos de neumonía no hayan recibido atención médica adecuada porque los hospitales estaban copados o porque no buscaron atención por miedo al covid-19. La neumonía se asocia al frío y a cambios bruscos de temperatura y, por tanto, puede estar ligada a la falta de elementos para controlar la temperatura de la vivienda, tema sobre el que he venido reflexionando en recientes entregas. Busco conformar una base de datos y un modelo analítico adecuados para analizar las posibles asociaciones entre climas fríos y ausencia de calefactores en las viviendas, la política tarifaria de electricidad que sólo subsidia el clima muy cálido (cerca de 30°C o más), pero no el clima frío (menos de 18°C), y las muertes por neumonía. Algunos datos, después de muchos esfuerzos, los he logrado reunir en el cuadro que hoy presento. Algunos son cálculos preliminares o aproximaciones empíricas que podrían precisarse. Por ejemplo, las tarifas de electricidad doméstica (TED) anotadas en la primera columna, reflejan sólo la tarifa modal, la que se aplica al mayor número de hogares en cada entidad federativa (EF). He adoptado una nomenclatura de climas que utiliza rangos diferentes entre verano (V) y fuera de verano (FV). La CFE divide los meses del año en V (abril a septiembre) y FV los demás meses. Con base en esta clasificación construye TED diferentes. Los rangos de consumo que clasifica como básico, intermedio y excedente FV son muy diferentes que los que utiliza en V: bajo, intermedio bajo, intermedio alto y excedente en V. El precio de kWh varía mucho entre el consumo básico y los demás estratos de consumo. El precio del kWh excedente es en todos los casos de más de tres pesos. Pero mientras el excedente empieza en 201 kWh por mes en la TDE1, empieza en 2,501 kWh en la tarifa 1F que sólo se aplica a V, para temperaturas superiores a 33°C. Por ello, un consumo normativo hipotético, calculado de modo muy grueso de 156kWh al mes cuesta casi el doble en la T1 de FV que en la 1F de V como puede verse en la entrega anterior (21/10/22).