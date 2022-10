E

ntre las instituciones que tienen a su cargo responsabilidades de primer orden frente a la ciudadanía, ¿cuál te inspira más confianza? Selecciona: la Cámara de Diputados y la de Senadores, las policías municipales, el Ejército, el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, los ministros y jueces… Este es el tema del sondeo semanal; los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 897 personas; en Twitter, 176; en El Foro México, 453, y en Facebook, 268. Usamos la app Survey Monkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no participan en la votación; los resultados y los comentarios de los participantes no reflejan su opinión.

Twitter

El cambio radical que ha tenido el Ejército y que se refleja en los hechos, no nada más porque muchos lo digan, sino porque lo constatamos directamente, su presencia nos transmite tranquilidad, seguridad y orgullo, hoy nos podemos acercar a él sabiendo que vamos a ser escuchados, atendidos y respetados.

@huevara_nabor/ Edomex

No hay que olvidar que si el jefe supremo de las fuerzas armadas es una persona íntegra, por añadidura actuarán en consecuencia, antes no lo habíamos visto, por eso la desconfianza, pero últimamente son brazos que construyen una paz tangible.

@78_Marselo/ Guadalajara

Arriba del Ejército pondría a la Marina. Los demás están manchados de corrupción y no muestran indicios de mejorar. Urgen medidas para mejorar todas las instituciones.

@Caitomex/ Veracruz

Antes hubiera dicho que ninguno, pero por lo menos el Ejército tiene disciplina, algo que todos los demás no tienen, ni siquiera los jueces que según esto son unos verdaderos letrados, pero nada más lo utilizan para sus intereses propios o de unos cuantos.

@Elizajefa/ Nezahualcóyotl

El Foro México

Ninguno me inspira confianza, soy abogado y me consta y he palpado la corrupción y displicencia de jueces, magistrados y ministros. Todo nuestro problema comienza en cómo se aplica el derecho, cómo se ejerce desde los profesionales jurisconsultos y cómo se administra, es decir, la corrupción e impunidad en los sistemas judiciales locales y federal.