Sesgo opositor sobre depredación a causa del Tren Maya

e nuestra visita de campo al Tren Maya, un tramo en Calkiní de 30 kilómetros (de un total de 235 kilómetros), según informes de la empresa constructora se cumplirá con las metas establecidas para su construcción.

A pregunta de ¿qué depredación ambiental se encuentra en esta zona?, no veo ninguna que impacte la zona de obra: es un trazo de vía que sobre lo construido se moderniza .

¿En tanto, existe extinción de flora y fauna en este tramo? La respuesta es: no hay tal, desde la construcción de la vía primaria; quizás existió, pero en el presente no veo tal impacto . Por ello, estoy trabajando con la empresa, porque no existe daño ambiental en esta zona .

Desde la academia comprometida del CIIMEAD-IPN; alumnos, profesores e investigadores (de la UNAM) fuimos corroborando nuestras hipótesis de trabajo para contrastar las noticias falsas que desacreditan el impulso posible del desarrollo económico, social, urbano (con planeación), turístico, cultural y solidario de la zona sur sureste abandonada por el despojo de la biodiversidad en la acumulación del capital. La oposición en su rechazo fuera de contexto per se desoye voces de las comunidades por integrarse a la nueva historia del desarrollo.

Roque Juan Carrasco Aquino, docente e investigador del CIIEMAD-IPN

La autonomía en el sistema educativo

El mayor obstáculo para el avance de la Cuarta Transformación (o si usted prefiere 4T) en el sistema educativo del país es la ausencia de la autonomía democrática. En los niveles medio superior y posgrado se demostró que la solución no ha sido simple. Es complejo, así lo muestra el actual movimiento estudiantil en un número considerable de unidades académicas del IPN y de la UNAM.

La mayoría de las inquietudes presentadas en estos centros educativos se han pretendido resolver desplazando a las autoridades como principales obstáculos, lo cual fue contemplado; atendiendo también el problema de género por las absurdas actitudes de la falta de respeto a la mujer, que llegó a ser considerable por el número de casos denunciados.

En el IPN se atendieron todas las demandas, pero la inconformidad continúa. ¿A qué se debe esa actitud que los hace seguir en el paro de labores? A la desconfianza hacia las autoridades, que éstas se ganaron por años de promesas incumplidas a los estudiantes, prolongando así los problemas.