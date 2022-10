Los inconformes se reunieron ayer con autoridades de la Fiscalía para Adolescentes en Tuxtla Gutiérrez, y en entrevista colectiva una madre que se identificó como Natalia indicó que los estudiantes no han reanudado clases a casi tres semanas después de la intoxicación masiva. Están los planes de regresar, pero tenemos que asegurarnos de que las instalaciones estén limpias y seguras para estar confiados sobre la estancia de nuestros hijos , dijo.

Comentó que padres de 452 alumnos de la secundaria piden cambiar a los directivos del plantel, a toda la plantilla de maestros y al personal administrativo para que haya garantías . Añadió que ellos reconocen 110 muchachos que resultaron intoxicados.

Explicó que buscan la manera de que nuestros hijos y las próximas generaciones estén seguros, porque ahora la escuela se fue hasta los suelos. Otras instituciones tachan de drogadictos a nuestros hijos, cuando no lo son. Los están discriminando; hay afectación emocional porque con que digan que estudian en la Juana de Asbaje se les discrimina .