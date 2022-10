Adrián Fernández, apostado en el interior del museo delante de uno de los bólidos con el que co-rrió en la serie IndyCar en los años 90 y principios de 2000, se emocionó hasta las lágrimas, al igual que la mediana de sus tres hijos, quienes no habían dimensionado los alcances de su padre.

En tanto, Sergio Pérez, máxima figura del automovilismo mexicano actual, y Adrián Fernández, quien reabrió en los años 80 el camino internacional que iniciaron los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, fueron los protagonistas en la celebración de los 60 años del Gran Premio de México, durante la instalación del museo temporal para este fin de semana, la fecha 20 del calendario de Fórmula 1, y donde en particular se enaltece el desarrollo que ha alcanzado el deporte motor.

Allí dijo que los 2 mil 500 boletos para el Gran Premio –este fin de semana– que los organizadores donaron al gobierno local serán entregados a alumnos de educación básica, quienes no pueden ir a un acto de este tipo por el alto costo que tiene.

Es nostálgica la experiencia de vivir esto con la gente, con los fans, los 60 años del Gran Premio son algo muy bonito. Estoy muy orgulloso de lo que se ha logrado en el automovilismo en México. Es una larga historia , manifestó Fernández, quien a sus 59 años será uno de los participantes de la Copa de Leyendas, junto con Mario Domínguez, Michel Jourdain, Luis Chapulín Díaz y Memo Rojas.

Señaló que la extensión de contrato del Gran Premio de México por tres años más, hasta 2025, “habla de la visión a futuro, de lo que tenemos, de la importancia de conservarlo y seguir creciendo. Nuestros niños, nuestros chamacos, porque Checo no va a estar ahí toda la vida, como yo no lo estuve. Vienen los chavitos y hay que seguirlos apoyando. Y eso es, ojalá podamos tener otros 60 años de Gran Premio en México y de la evolución del automovilismo, no sólo en Fórmula 1, sino en Nascar, con Dany Suárez, en Indy Car con el Pato O’Ward. Estamos realmen-te en una etapa muy bonita del deporte motor mexicano”, anotó.

Respecto de la carrera de leyendas, comentó que será “el más viejo y el que más tiempo llevo sin subirme, pero creo que va a ser emblemática. A la hora de ver la bandera verde vamos a tratar de ganar, de dar un buen show y divertirnos. Yo creo que todos somos leyenda”.

De Checo, a quien impulsó en su adolescencia, comentó: Está en el mejor equipo, tiene el mejor coche y obviamente México te da esa energía extra, esas ganas de querer triunfar enfrente de tu gente. Tiene todo y tengo mucha esperanza de que consiga el triunfo que todos esperamos .

Por otra parte, las secretarías de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Turismo implementaron un operativo especial que pretende garantizar la integridad de los asistentes a la Fórmula 1. La policía capitalina desplegará a más de 2 mil 500 uniformados, tanto al interior del autódromo Hermanos Rodríguez como en sus inmediaciones. Además, cientos de efectivos aumentarán las tareas de vigilancia en corredores turísticos, zonas hoteleras y puntos estratégicos, pues la Secretaría de Turismo prevé que más de 400 mil turistas arriben en las próximas horas a la capital del país.