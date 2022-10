Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 28 de octubre de 2022, p. 33

La incautación de 4 mil 700 kilogramos de cocaína en la Ciudad de México evitó que grupos de la delincuencia organizada obtuvieran ganancias de más de mil millones de pesos, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien fue comparado con el superhéroe Batman por el diputado Jesús Sesma, del Partido Verde.

Mientras circulaba entre los asistentes una figura de acción de Batman con su nombre, Harfuch presentó su informe de actividades ante el pleno del Congreso local, donde presumió una reducción de más de 60 por ciento de homicidios dolosos y de robo de vehículo con violencia. Fue entonces que Sesma lo llamó guardián de la ciudad , lo que provocó sonrisas socarronas entre los legisladores.