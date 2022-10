Todas las ambiciones de poder están marcadas por el servilismo a los fondos buitres que no sólo no han mermado influencias, sino que han incrementado sus ganancias a precio de usura desaforada. No importó la pandemia ni importa la crisis económica desatada por el conflicto bélico en Ucrania; bien por el contrario, han aprovechado la coyuntura para exacerbar ganancias y discursos arrinconando a las democracias del subdesarrollo para agenciarse poderes y posiciones con acento ultraderechista y xenófobo. La creatividad propagandística de los mass media se regodea en los errores y las limitaciones gubernamentales de corte popular y las invectivas mediáticas oligarcas se adueñan del malestar social para acicalarse como salvadores en el albañal de penurias de las que fueron y son causantes directos. Espejismos y aberraciones a granel.

No contamos con una carta democrática para la comunicación ni contamos con organizaciones internacionales, de base, capaces de enfrentar las arremetidas de la plusmentira cargadas con fake news o fake books, como es la moda en la posverdad. No hay iniciativas para confrontar la “ operación cóndor mediática” que se acicala con tecnologías digitales y metodologías neuropublicitarias, tal cual proclama la Organización del Tratado del Atlántico Norte en su guerra cognitiva , que elige el cerebro de los pueblos como campo de batalla predilecto. No está en la agenda de las organizaciones políticas el nudo gordiano de la guerra mediática y no se ven planes de empoderamiento comunicacional popular para enfrentar a la manipulación simbólica recargada que se anuncia en las campañas nacientes. Una estética de la resignación se cocina en los calderos de la decepción y las derechas apuestan por una democracia del sálvese quien pueda con ellos disfrazados de mesías en el centro de la escena electoral. Mientras la revolución de la conciencia va… pero va lenta. Un solo mundo con sus voces múltiples silenciadas.

* Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride de la Universidad Nacional de Lanús