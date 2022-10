V

ivimos momentos históricos que han permitido una transformación nacional profunda y con efectos importantes en la vida de las y los mexicanos. La marea del cambio permeó en el mundo del trabajo: volviendo obsoletos ciertos instrumentos y mecanismos que lo regulan y creando la urgencia de adaptarnos para que las herramientas disponibles sean aplicables y verdaderamente contribuyan al desarrollo de la prosperidad compartida que buscamos para los trabajadores.

Tradicionalmente, el movimiento obrero ha estado controlado por organizaciones que no defienden auténticamente los derechos laborales, pues no ejercen su libertad sindical, no se respeta la dignidad ni la integridad, tampoco se negocia con los empleadores para mejorar la calidad de vida de las y los agremiados. Hay entre las y los trabajadores un hartazgo generalizado por la representación simulada, de la que no vemos avances en materia de derechos ni resultados reales que mejoren su situación. Para que la vida sindical recobre su justa importancia social y contribuya a revalorar a los trabajadores, es necesario crear opciones democráticas, libres, novedosas y modernas para las y los agremiados y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) ha sido una de ellas.

Alrededor del mundo los sindicatos están teniendo un renacimiento. A pesar de que las facciones más conservadoras hablan del fin del sindicalismo, las nuevas generaciones saben que la verdadera organización funciona y es efectiva en la defensa y ampliación de sus derechos. Por tanto, cada vez vemos más organizaciones de trabajadores jóvenes buscando solidaridad con otros sindicatos.

No es en vano, pues los triunfos del sindicalismo siempre han beneficiado al pueblo y no a las cúpulas que pretenden enriquecerse a través de la explotación de quienes de verdad producen la riqueza de nuestra nación: la clase trabajadora.

Recientemente, desde el Senado de la República, logramos avances sobre la igualdad salarial y la eliminación del outsourcing, así como poner sobre la mesa el aumento de las vacaciones para garantizar el descanso y el desarrollo integral de las y los trabajadores. Frente a esta coyuntura esperanzadora, ya era tiempo de que se erigiera una nueva organización que abra una perspectiva novedosa para verdaderamente dignificar y hacer respetar los derechos obtenidos gracias a una ardua lucha. La CIT se coloca como una central que ofrece una opción innovadora, progresista y de avanzada. A tres años de su creación, se han integrado millones de trabajadores, trabajadoras y sus sindicatos para consolidar el nuevo modelo de sindicalismo mexicano que necesitamos urgentemente. Dos actos recientes ejemplifican los esfuerzos que desde la CIT realizamos para conseguir nuestro objetivo y transformar el mundo laboral y sindical en nuestro país.

El primero fue la celebración del convenio de colaboración entre la CIT y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), el pasado 20 de octubre. Este convenio tiene la finalidad de informar a los trabajadores de diversos sectores sobre la reforma laboral, la organización sindical auténtica e independiente, y el capítulo 23 del T-MEC, así como compartir y nutrir el camino por la construcción de un nuevo modelo laboral. En ese sentido, el convenio entre la CIT y ASPA es un ejemplo claro de nuestro compromiso para garantizar organizaciones de trabajadores que se guíen bajo la libertad, la justicia y la democracia, necesarias para lograr el desarrollo y la prosperidad de todas y todos.