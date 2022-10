Moreira respondió que la postulación de Anaya fue porque la cúpula priísta acordó bajar a otros aspirantes, aunque las encuestas no le favorecían .`

Como parte del duelo verbal, Anaya consideró terrible ver esos textos, donde el presidente de tu partido desea que tu partido y tú pierdan , y acusó no sólo una traición al PRI, sino también a la coalición Va por México y a la democracia .

En su réplica, Moreira planteó que la versión de las conversaciones es falsa, se contradice con el esfuerzo patente de la campaña electoral, y pensar que el PRI haya operado en contra de su propia candidata ofende a muchas personas que hicimos todo lo posible por el éxito de Anaya.