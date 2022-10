E

l entorno internacional y el contexto nacional son adversos para que la economía crezca. Pandemia, inflación, elevadas tasas de interés, guerra en Ucrania, desorden en el mercado petrolero. En el plano político, una lucha descarnada entre los partidos y los grupos políticos, adelantada la sucesión presidencial de 2024. Encontronazos en el Congreso por temas como la militarización y el grosero costo de las elecciones y el INE. Cualquiera de esos factores podría ser una justificación válida para que la economía mexicana se estancara o cayera en recesión. Sin embargo, el último reporte de Inegi revela que creció espectacularmente (y en forma inesperada) 4.7 por ciento a tasa anual. Además, la inflación ha tomado una tendencia a la baja, de 8.7 por ciento en septiembre a 8.5 por ciento. Comparada con los países de la OCDE, califica bien entre el temible 83.5 por ciento de Tuquía y el 3 de Japón. La de Estados Unidos es de 8.2. La cereza del pastel es el tipo de cambio: en la frontera norte, el dólar callejero se vende en 19.35 pesos. En los cálculos de los opositores a la 4T, a estas alturas del sexenio el país iba a estar hundido en la peor crisis de su historia.

Los motores

¿A qué se debe el espectacular crecimiento económico reportado por el Inegi? En mi opinión, 1) la política no lo ha contaminado; los políticos se están haciendo pedazos –guacamayazos, jaguarazos, corcholatazos, quitaponazos– pero no hay efecto negativo sobre la economía real. 2) Se recuperó y creció el empleo prepandemia; reporta el IMSS a más de 21 millones de mexicanos con prestaciones que salen todos los días a ganarse la chuleta. 3) A pesar de la alta inflación, con la gasolina que llegó a 6.50 dólares el barril, nuestros paisanos no se olvidan de sus raíces y no han dejado de enviar dólares, y este año volverán a superar el registro de un billón de pesos. 4) La inversión pública en infraestructura, en especial en el sur-sureste de la República. 5) La millonada de dólares que llega a la frontera norte por el nearshoring, están agotadas las bodegas, las empresas recién llegadas no hallan dónde instalarse; Estados Unidos y México acordaron abrir una tercera garita en Tijuana, porque las de San Ysidro y Otay están saturadas. 6) el programa de pensiones gubernamental. Nótese algo: el crecimiento conseguido no se basa en las exportaciones, sino en el consumo de los mexicanos. Está llegando a las familias el dinero que antes era robado. Con una pizca de generosidad, tendría que acreditarse algún mérito al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; al canciller Marcelo Ebrard, por el buen tono con que conduce la relación con la Casa Blanca, y a la ex secretaria de Economía Tatiana Clouthier, contó mucho para detener el enfrentamiento de los organismos de la IP y el gobierno a principios del sexenio. Y, por supuesto, a YSQ.