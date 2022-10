Todos los días es caótico transitar por la Ciudad de México, tanto en el primer cuadro como por cualquier eje vial o por el Viaducto, Periférico, Insurgentes y muchísimas más. De norte a sur, como de este a oeste. No hay coordinación en los semáforos la mayoría de las veces. Y los del tránsito vial no tienen capacidad para resolver, son verdaderos robots que no resuelven nada. En las calles que atraviesan los ejes viales hay que ver cómo salen tráileres, como es el caso a diario en la calle Lucas Alamán en horas pico haciendo insufrible el tráfico en Eje Central de las 13 a las 18 horas y los de tránsito cerrando Venustiano Carranza, Bolívar y demás calles.

Los autos invaden las pistas de los ciclistas, de los trolebuses en el Eje Central y los usuarios de este transporte no pueden llegar a su destino porque no es una vía confiable ni rápida por la invasión de motos, autos, bicicletas, etcétera. El primer cuadro es caótico, empezando porque ni siquiera se puede transitar a pie, siempre esta vallado, como si fuera de uso personal y los mexicanos no pudiéramos aspirar a transitar por el Zócalo. Por otro lado, no es posible tener buena movilidad porque por donde quiera hay baches o bordos insufribles que quedan del rebacheo.

¿Acaso no pueden coordinarse los responsables de las alcaldías para hacer revisión de los baches y taparlos, así como en las vías primarias y secundarias de la ciudad para hacerla más armónica?

Además, los estacionamientos no tienen reglas, cada quien cobra lo que quiere, no dan comprobantes de pago y los franeleros se adueñan de la calle, constituyendo verdaderas mafias, y si no se aceptan sus componendas maltratan los autos de los particulares. No se diga quienes cuidan los parquímetros, que violentan el uso de ese esquema no tan urbano ni tan aceptable por los vecinos. Todos somos dueños de los espacios públicos y de esta ciudad que debemos seguir armonizando para vivir felices en ella. Sin duda las alcaldías deberán y están obligadas a contribuir a que esto sea resulto de la mejor manera en concordancia con las autoridades de la Ciudad de México.

María Antonia Hernández García

Invitaciones

Mesa de análisis del presupuesto 2023

El Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social (Caceps) de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM invita a la mesa de análisis Deuda pública y presupuesto 2023, con la participación de Magdalena Galindo, y María de la Luz Arriaga, ambas de la Caceps, FE-UNAM; Héctor Torres, promotor por la suspensión del pago de la deuda pública. Modera: Rodolfo Bautista, Caceps, FE-UNAM. La cita es hoy a las 12 horas en el Auditorio Ho Chi Minh de la FE. Se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook del Caceps. No es necesario registrarse. Informes en [email protected]

Patricia Pozos Rivera

Documental sobre Heberto Castillo

El Jueves 27 de octubre de 2022, se proyectará el documental: Heberto Castillo. Fragmentos de la historia de un revolucionario. En la UACM. Auditorio del plantel Centro Histórico, Fray Servando e Isabel la Católica, Centro Histórico a las 16:30 horas. Andrea Fernández