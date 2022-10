Después de 19 carreras disputadas y a falta de tres para el fin de la temporada, Pérez ocupa el tercer lugar de la clasificación de pilotos con 265 puntos, sólo dos unidades menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Pérez consideró que hacer una buen recorrido en la pista capitalina no es tarea fácil para ningún equipo, por la altitud de esta ciudad. La parte de la altura juega un papel muy importante, los frenos, los motores, todo va muy al límite aquí, es una pista muy complicada , explicó, aunque recordó que los Toros Rojos han logrado buen desempeño en ediciones anteriores.

Ante la pregunta directa de si ha experimentado discriminación por ser latino en la Fórmula 1, Checo fue directo: La verdad es que no. Quizá si tengo una buena carrera no se habla tanto como si fuera un piloto europeo, y si tengo una mala se habla más. No me gusta quejarme de eso, estoy orgulloso de ser mexicano .