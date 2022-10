Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 27 de octubre de 2022, p. a10

A unas cuantas horas de disputar su tercera final en el futbol mexicano, la segunda de manera consecutiva, Guillermo Almada, técnico del Pachuca, aseguró que no ganar el título del torneo Apertura 2022 ante el Toluca no sería tan grave como para quitarse la vida, e indicó que quedaría satisfecho con lo logrado hasta ahora con su actual equipo.

“Hay un camino que nos trajo hasta acá y no es sencillo, algo debimos haber hecho positivo para llegar a la final, por más que ponga toda la disposición tampoco me voy a suicidar si no se da.

Si no ganamos voy a seguir con la idea, me ha tocado ser campeón en otras partes, y hay otras cosas que podemos aportar, tenemos mucha confianza en lo que hacemos. Ya me tocó caer en dos finales, lo cual no merecíamos, pero esto no es de merecimientos, aquí se gana, se pierde y se empata, nada es absoluto , señaló ayer en una conferencia virtual antes del partido de ida de la final ante los Diablos Rojos, la cual se efectuará este jueves en el estadio Nemesio Diez.

Asimismo, el timonel uruguayo, quien el semestre pasado perdió con los Tuzos la final ante el Atlas, y que con Santos Lagunas también dejó escapar el campeonato en el Guardianes 2021 frente a Cruz Azul, indicó que esta nueva pelea por el título más que causarle nerviosismo lo motiva a seguir adelante.