Señaló que ella ha identificado tres pilares para superar un padecimiento: la educación , para conocer en que consiste la enfermedad, pues considera que en el sistema de salud hay un gran problema cuando los doctores muchas veces no dan la información completa, por lo que es importante investigar a fin de tener un mejor conocimiento, sin dejar de apoyarse en los médicos. El segundo es contar con una red familiar y de amigos, quienes brindarán un gran apoyo durante la enfermedad y, así, tener un soporte. Finalmente, se debe confiar en las instituciones de salud. En conjunto, estimó que estos tres pilares ayudarán a superar una enfermedad; aunque no siempre, porque la muerte siempre se asoma.

Mónica Mateos, quien ha laborado durante más de 30 años en La Jornada, explicó que en este libro habla de un día en el cual mi cotidianidad se vio afectada porque me dijeron que tenía un tumor cerebral , lo que dio pie a la incertidumbre y temor; además puntualizó que desde el día en que recibió el diagnóstico comenzó a combatir la enfermedad, incluso antes de empezar con los tratamientos médicos.

Mariposa negra no sólo aborda la perspectiva de una paciente sobre la enfermedad, sino también hace una crítica al sistema de salud, en el que la corrupción no es ajena; por ejemplo, los trabajadores informan a los enfermos que no hay medicamentos, por lo que deberán adquirirlos fuera el nosocomio, pero ofrecen los servicios de una persona que se encarga de la venta de este producto.

Como periodista también da cuenta de una sala VIP, donde se atiende a funcionarios o a los familiares de éstos, la cual además está vigilada por trabajadores de seguridad privada y cuenta con diversas comodidades que otros espacios no tienen.

En el libro, Mónica Mateos describe las diversas etapas de su enfermedad y el tratamiento, las personas que la acompañaron y a las que conoció. Su escrito es un mensaje de vida, de cómo, a pesar de lo difícil de un padecimiento, éste se puede superar, en el que también relata el caso de un paciente a quien siete años atrás le dieron tres meses de vida y sigue luchando día a día.

La periodista contó que los apuntes que tomó durante su estancia en el hospital le ayudaron a dar forma a este texto, el cual no sólo tiene historias, sino datos duros y entrevistas con los médicos y especialistas. Mateos mencionó que se le eriza la piel al recordar el momento en que el neurocirujano le explicó que, cuando mira una tomografía, ve directo a la muerte, pero también a la vida, porque incluso se puede matar a la muerte.