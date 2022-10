▲ Como mexicano estuve en medio de dos mundos. Hubo días en que me sentía destruido y suponía que no saldría , expresa Enrique Muñoz Rizo, director del largometraje Un lugar llamado música. En la imagen, fotograma de la cinta. Foto cortesía Pimienta Films

“El trabajo de traducción es una de las cosas que llevaron más horas y dedicación. Fue buscar personas que no solamente hablaran la lengua, sino que fueran expertas en la cosmogonía y en la práctica espiritual de los hikareros, que son los guardianes de la práctica. Siendo una producción independiente –y la primera película de Enrique Muñoz–, hubo ese cuidado y esmero para tratar de llegar un poco al corazón”, observa el antropólogo Víctor Sánchez.

Buscar la autorización en la comunidad fue complicado por la idea que tienen del cine, nos dimos cuenta de que llegan películas muy violentas a la sierra; las experiencias que han tenido con producciones pasadas no son tan gratas porque no se sienten incluidos .

El compromiso fue llevar la película para proyectarla en la sierra. Lo maravilloso de este medio es que convergen tantas herramientas para contar historias . Cuando las demás personas lo puedan ver, espera que estén listas para empezar a reflexionar, ver en su interior, la forma en que ven el mundo, a ellos mismos y a las tradiciones indígenas. Las indicadas empezarán el cuestionamiento. Al final es lo que podemos soñar del arte .