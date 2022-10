Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de octubre de 2022, p. 20

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no generar sicosis por el caso de intoxicaciones de estudiantes de secundaria en varias entidades del país.

Achacó al fenómeno de la comunicación a través de las redes sociales el riesgo de generar miedo entre la población por esta problemática, la cual no desestimó, pero calificó de no grave .

Esto porque apuntó que en las primeras investigaciones que se han realizado no hay elementos para asegurar que se trate de intoxicación por cocaína o alguna otra sustancia, como trascendió en un principio, versión que se masificó por las redes.

“Antes, posiblemente había intoxicaciones por ingerir alimentos y no se sabía. Ahora, por las redes, se sabe todo, hay más comunicación […]. No se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, elementos, pero no droga.”

En la mañanera de ayer, a pregunta sobre el tema, indicó que los análisis y las indagatorias continúan su marcha y pidió a no adelantar criterios hasta que las pesquisas concluyan y se presenten los resultados. Estimó que en 10 días se tendrán los avances de dichas indagatorias.

Los casos de intoxicación de adolescentes se han reportado en Chiapas, Veracruz e Hidalgo.

Se está encontrando que no hubo droga y saben que como son un fenómeno de comunicación que se dan en estos tiempos, es importante que no haya sicosis, porque los puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros. Entonces, que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados, pero no hay nada que tenga que ver con droga.

–¿Coincidencia? –se le preguntó al Presidente.

–Una hipótesis es por el efecto de las redes, y no me importa que los adversarios señalen que estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes. No, son fenómenos de comunicación –puntualizó.