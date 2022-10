Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de octubre de 2022, p. 16

En el interés del gobierno federal por adquirir el nombre de Mexicana de Aviación no está contemplada la contratación de todos los trabajadores despedidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer en su conferencia de prensa en Palacio Nacional que se busca un acuerdo con los empleados para obtener la marca, y en caso de que no se concrete llamar a la línea aérea con otro nombre alusivo a nuestro país.

Ojalá que los trabajadores lleguen a un acuerdo. Ellos no estarían en la empresa (que analiza lanzar la administración federal), es otro asunto distinto. Tendríamos que considerar otros elementos, a lo mejor algunos si podrían pasar en una convocatoria, pero no podríamos hacer que todos formen parte de la línea aérea. No se olviden que nosotros somos administradores del presupuesto del pueblo, y es dinero del pueblo .

A pregunta sobre los abusos de aerolíneas –sobreventa, altos costos y cobros por asiento o equipaje– y la ampliación de vuelos a diferentes puntos del país, el mandatario dio cuatro opciones a fin de emparejar la competencia, pues consideró que esto reduciría los precios y mejoraría los servicios. Las posibilidades, dijo, no se contraponen e inclusive podrían ejecutarse varias a la vez.