Miércoles 26 de octubre de 2022, p. 14

Un grupo de profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), manifestó su solidaridad con la joven que denunció haber sido víctima de agresión sexual el pasado lunes 17, pero también advirtió que hay un grupo minoritario en la escuela que busca imponer sus decisiones a toda la comunidad a través de la violencia y la intimidación.

En entrevista con La Jornada, los docentes –quienes pidieron ser mencionados sólo como la Comisión de Comunicación de Profesores del CCH Sur, por miedo a ser agredidos– dieron a conocer una carta en la que externaron su apoyo a la joven violentada, quien ha recibido atención de todas las instancias competentes de la UNAM , y pidieron que la fiscalía encargada del caso agilice sus indagatorias.

La dirección del plantel ha seguido el debido proceso y por eso entendemos que la secrecía es indispensable para el cumplimiento de las investigaciones. No se debe filtrar información que prevenga al presunto culpable. Este cuidado da la apariencia de que las acciones de la dirección son omisas, opacas o faltas de interés por la víctima y sus familiares , reconocieron.

Los académicos rechazaron la violencia, las agresiones, injurias y amenazas que ha sufrido la directora Susana de los Ángeles Lira de Garay, quien ha sido víctima de violencia de género , al tiempo que denunciaron que hay docentes y alumnado que han recibido amenazas por manifestarse a favor del diálogo y de las decisiones por consenso .

Por otro lado, aseguraron que la destrucción y saqueo del patrimonio de la universidad merma cada día los recursos del plantel, que son indispensables para la seguridad y el ejercicio de la docencia , y que el profesorado no protege a ningún agresor sexual, ningún acto de hostigamiento o acoso; estamos convencidos de que seguir el debido proceso es la única vía para garantizar que no haya impunidad .