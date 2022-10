¿Y qué tal que el que tiene que generar los recursos es el que lo pide?, ¿qué tal que la nulidad pueda ser provocada desde el poder al no generarse los recursos?, ¿vamos a avanzar en esa ruta?, ¿generamos ese efecto de demostración? El tema es delicadísimo.

¿Qué pasaría si no se pudieran instalar las casillas en 2024? Colegas del tribunal, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, si no se cumplen las condiciones, se anulan. Ajá, ¿y luego?, digo, porque ya sabemos a estas alturas del partido lo que significa anular una elección, y ya sabemos que es la última válvula de seguridad , señaló.

Durante una conferencia académica, recordó que por una reducción de 26 por ciento al INE, comparado con lo que había solicitado para el año en curso, no pudo cumplir con su obligación de instalar todas las casillas para la consulta de revocación de mandato, celebrada en abril pasado.

Ayer, durante su participación en la semana académica de la Escuela Judicial Electoral subrayó que hay un ambiente de acoso y hostigamiento hacia las democracias, por lo que se requieren acciones defensivas tanto nacionales como internacionales.

El consejero afirmó que el ataque en México va en cinco puntos: descalificaciones verbales públicas procedentes del gobierno; amenazas y agresiones físicas a los integrantes de los órganos electorales; asfixia presupuestal; intentos de reforma electoral y captura de órganos de control.

Recordó que en 2023 se renovará una parte del consejo general del INE (él mismo deja el cargo en abril) y otra de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como prueba de los ataques reiteró que el presidente López Obrador critica con frecuencia al INE.

En una de cada tres mañaneras ha mencionado al INE, y estoy bien interesado todavía que me pongan cuántas veces me ha mencionado a mí, no necesariamente para echarme porras; es parte de la narrativa oficial de descalificación tanto al INE como al Tribunal Electoral , dijo Córdova.