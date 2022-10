Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de octubre de 2022, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó absolutamente la posibilidad, sugerida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que surja un candidato presidencial de origen militar: Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder. Nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político .

En la conferencia de ayer también avaló la opción de que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa opine sobre los proyectos de reforma electoral y destacó que será el Congreso el que determine el resultado final.

Sin embargo, deslizó un matiz: Qué bueno que opinen los europeos. Eso para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores. Pero cuando nos hicieron los fraudes, cuando nos robaron la Presidencia, esos europeos callaron como momias, nunca dijeron nada .

Larga alusión a temas electorales, en la que el mandatario atajó cualquier duda sobre posibles aspiraciones en las fuerzas armadas. Aseveró que los militares están dedicados a sus tareas y conforman un cuerpo muy leal a las instituciones nacionales. No tenemos un Ejército golpista , dijo, al contrario. En versión moderna surgió, encabezado por Venustiano Carranza, como reacción contra el golpe de Victoriano Huerta (1913), recordó.

López Obrador hizo un largo recorrido histórico de la participación política de los militares en México. Reconoció que un general, Lázaro Cárdenas, ha sido uno de los mejores presidentes en la historia. Sin embargo, al definir su sucesión, no optó por el general Francisco J. Múgica, a quien se le consideraba un revolucionario radical, por lo que el último militar en la Presidencia fue Manuel Ávila Camacho.