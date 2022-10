De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de octubre de 2022, p. 3

El ex presidente Felipe Calderón rechazó que haya alguna investigación internacional en su contra, como afirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

“Ahora sí el secretario anda muy perdido: no hay ninguna ‘investigación internacional’, ninguna, sobre ‘tráfico de armas’ en mi contra”. El secretario no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza , indicó el ex mandatario en redes sociales.