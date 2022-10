N

o es una sorpresa: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que hay una investigación nacional e internacional en contra del ex presidente Felipe Calderón por tráfico de armas. Hizo la declaración en su tierra, Michoacán. “Ahora ya nadie se acuerda cómo las armas que estaban destinadas para combatir al crimen organizado, en una operación que se llamó Rápido y furioso, terminaron siendo vendidas a la delincuencia organizada. Por eso está preso (Genaro) García Luna; por eso hay una investigación, incluso internacional, en contra de Felipe Calderón”, dijo. No es inesperado que lo estén investigando porque su nombre ha estado mencionado en sucesos que presuntamente estuvieron relacionados con hechos delictuosos: 1) El Fobaproa, 2) el fraude electoral de 2006, 3) la Guardería ABC de Hermosillo, 4) el genocidio provocado por la declaración de guerra utilizando el Ejército para combatir el narcotráfico, como un ardid para esconder el fraude electoral, 5) sus nexos con su secretario de Seguridad, García Luna, preso, investigado y enjuiciado por el gobierno de Estados Unidos, 6) obras como la Estela de Luz y la refinería de Tula, en las que el manejo de los recursos resultan sospechosos. Hubiera sido algo ilógico que García Luna no soltara la sopa y se resignara a pasar solo el resto de sus días por lealtad a su ex jefe. Al parecer esa es la conexión –la del tráfico de armas– la que investigan autoridades internacionales y nacionales, según informó el secretario de Gobernación.

Canadá: el comercio de armas