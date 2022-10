Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de octubre de 2022, p. 32

Mexicali, BC., Un juez de control del Poder Judicial de Baja California vinculó a proceso a seis ex funcionarios del gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) por el delito de peculado. Todos integraron el Consejo Estatal de Energía.

En tanto, por el uso indebido de facultades se vinculó a proceso penal a cinco de los seis ex servidores públicos y al representante de la empresa Next Energy, Tulio Pani Vano.

La imputación de delitos es por la creación de un fideicomiso para construir una planta de energía fotovoltaica en Mexicali, a cargo de Next Energy, con un impacto al erario de 30 mil millones de pesos, sin que el gobierno estatal cuente con facultades para ello por ser exclusivas de la Federación.

Por peculado, el juez Bernardino Ahumada González vinculó a proceso a los ex secretarios de Hacienda Rodolfo Castro Valdez y Adalberto González Higuera, a la ex secretaria de Desarrollo Urbano Karen Postlethwaite, al ex secretario del Agua, Salomón Faz, y a los ex oficiales mayores Marco Octavio Hilton e Israel Clemente González.

Por el segundo delito se vinculó a proceso al representante de la empresa y a cinco de los ex servidores públicos del estado (se excluyó a Israel Clemente González).

En la actualidad Rodolfo Castro Valdez es funcionario en el gobierno de Sonora y Octavio Hilton, en el de Baja California, ambos emanados de Morena. La investigación complementaria concluirá en dos meses, tiempo en que los imputados acudirán a firmar al juzgado.

De los 30 mil millones de pesos destinados al proyecto se pagaron 123 millones por un contrato para el que no existe un solo permiso. La primera piedra de la empresa de energía, que colocó el entonces gobernador Bonilla Valdez, se perdió en el desierto.