Ibáñez reconoce en los Diablos una ambición de ganar que no distingue favoritismos. Por eso el primer partido es tan importante, sostiene el atacante. El combustible de los Tuzos no sólo es el nivel que mostraron en la pasada instancia ante Monterrey, cuya nómina es la más costosa del futbol mexicano, sino la final que perdieron recientemente con el Atlas.

Del lado de los Diablos, Leo Fernández tiene una visión parecida. A pesar de que su equipo se llenó de confianza tras el pase ante las Águilas, no imagina una definición dispareja. Contra el América nos daban por muertos , recuerda ahora con una sonrisa. “Fue un golpe duro pagar la multa en la campaña pasada, pero la gente entendió que Nacho (Ambriz) necesitaba tiempo. Es un proceso que está dando resultados y nos toca disfrutar de este momento que no se da todos los días”.

En tanto, la Comisión de Árbitros designó ayer al silbante Marco Antonio Ortiz para dirigir el primer choque entre ambos equipos, aunque el tema pasa desapercibido entre los jugadores. Lo más importante, asegura el 10 charrúa, es mantener la mente fuerte ante cualquier circunstancia.

“Tenemos hambre y muchas ganas de ganar. Las semifinales no fueron sencillas, pero no creo que el Toluca sea un ‘matagigantes’, sino un equipo trabajador. Ganar está en nosotros. No nos vamos a enloquecer ni nada por el estilo, es otro momento y el Pachuca no es el mismo que en instancias anteriores.”

La directiva escarlata prevé un lleno en el Nemesio Díez.