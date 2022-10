N

adie en toda Cuba lo sabía. Ni Fidel, ni el Che, ni Raúl, que obviamente estaban al tanto minuto a minuto de todo. Menos aún los miles y miles de cubanos que en las trincheras abiertas por toda la isla vigilaban en tensa alerta, que en las azoteas de las casas y edificios aseguraban las antiaéreas. Tampoco las guardias montadas en fábricas, centrales, escuelas, cooperativas. Nadie en todo ese pueblo dispuesto a luchar e incluso inmolarse defendiendo su independencia, su soberanía, su cubanísima revolución, e incluso al campo socialista, nadie sabía lo que ya había sucedido. La tensión era enorme, el día anterior se había derribado un avión U2 que nuevamente volaba violando el espacio aéreo cubano.

Se enteraron por radio Moscú. Era el 28 de octubre y los traductores no creían que lo que escuchaban podría ser cierto. Los rusos hablaban de la carta de Nikita Kruschov a Kennedy en la cual aceptaba el retiro de los cohetes establecidos en Cuba. Sólo después llegó la carta oficial del mismo Nikita Kruschev a Fidel Castro, donde decía como excusa que la premura de los tiempos no había permitido realizar una consulta. En Cuba se jugaba una batalla decisiva, pero cada jugador tenía razones diferentes: Estados Unidos jugó la partida de no ceder un ápice de su hegemonía en la guerra fría; la URSS jugó finalmente a utilizar a Cuba para negociar la retirada de los cohetes de Turquía, y Cuba se jugaba la vida de la revolución en paz, con dignidad y decidida a no permitir la intervención, amenaza y terrorismo que día a día se cernían sobre el pueblo. Cuba llamó a la movilización general de todo el pueblo y declaró la alarma de combate. Todo el pueblo respondió y consolidó su enorme capacidad de resistencia. Todo el pueblo recordaba con precisión y coraje a las víctimas constantes de los atentados criminales: el estallido del barco La Coubre, las bombas en la tienda El Encanto, en centros de trabajo, en los campos y, sobre todo, en la invasión de Playa Girón.