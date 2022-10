Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. 16

Médicos internos de pregrado adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) realizaron ayer una marcha de Tlatelolco a las oficinas centrales del organismo para exigir que se retiren los cargos judiciales en contra de su compañero Fernando Villalobos, quien la semana pasada fue detenido por llevar en su mochila jeringas y material de curación.Lo anterior porque aun cuando el joven fue liberado, el instituto mantiene la denuncia penal en su contra.

Alrededor de 200 médicos, estudiantes del último año de la carrera de medicina de diferentes instituciones educativas, llevaron como lema Juntos somos más. Marcha por un internado médico digno . Todos portaban batas blancas y cartulinas en las que exigieron Justicia para Fer .