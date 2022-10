U

nos días antes de terminar su intrascendente gestión como gobernador de Chihuahua, Javier Corral inauguró la biblioteca Miguel Ángel Granados Chapa en el edificio del antiguo correo, una obra encomiable porque en Ciudad Juárez hay un gran déficit de infraestructura cultural y también porque el histórico inmueble merecía la renovación de la que fue objeto. Sin embargo, como suele ser práctica entre los políticos del pisa y corre, la obra estaba a medio terminar: una más que se suma al amplio catálogo de los gobernadores chihuahuenses. César Duarte no terminó un complejo hospitalario donde habría un centro de cancerología. En su momento, el recién electo Corral denunció ante el presidente López Obrador el incumplimiento del gobierno anterior, pero no continuó los trabajos. Cinco años más tarde, el político panista dejó a medias el sistema de transporte público conocido como BRT. A María Eugenia Campos el tema no le urge. Tampoco la apertura de la biblioteca Granados Chapa es su prioridad.

Corral tuvo una política cultural errática y contradictoria: elevó a nivel de secretaría lo que hasta entonces había sido un instituto de cultura, pero dejó la institución en manos de un cuadro panista de férrea disciplina neoliberal. Campos inició su gestión promoviendo la desaparición de esa instancia, pero un sector de la comunidad cultural se opuso y la mandataria tuvo que dar marcha atrás. De nada sirvió; la Secretaría de Cultura es la entelequia de Corral. Y la cosa va de mal en peor: se anunció la cancelación del Festival Chihuahua y de la Feria del Libro a celebrarse en Juárez en noviembre.

El Festival Chihuahua surgió en 2005 y fue criticado como respuesta cosmética a las recomendaciones de las agencias internacionales en materia de derechos humanos. En esa época el estado enfrentaba serias presiones para responder a las condiciones sociales y culturales que propician la violencia de género y el feminicidio. La misoginia, la segregación socio-espacial y la falta de políticas de cohesión comunitaria resaltaban entre los elementos de los diagnósticos. Pese a considerarse una respuesta superficial y dispendiosa, el Festival Chihuahua se convirtió en uno de los escasos programas de alcance estatal. Aunque en condiciones precarias, debido a su vocación por las obras de relumbrón, los artistas y los grupos de artes escénicas locales lo aprovecharon como un circuito de intercambio en el estado más grande del país. Era una dádiva, ahora ya ni eso. En Juárez, las cosas no pintan mejor. El alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar impulsa un programa de payasitos y espectáculos populares mediante el instituto de cultura local, mientras el Centro Municipal de las Artes se cae a pedazos. Ni hablar de la coordinación entre órdenes de gobierno en este asunto transversal. Eso sí, la gobernadora y el alcalde tienen un gran proyecto en común: la construcción de la Torre Centinela, una estrategia securitaria más con el pretexto de combatir a la delincuencia en una de las ciudades con mayor índice de violencia en el país.