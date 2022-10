Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 25 de octubre de 2022, p. 10

Los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quien manifestaron inquietudes respecto de las indagatorias. En particular, demandaron explicación por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en los crímenes, la mayoría de ellos militares; manifestaron su desconcierto por no haber sido consultados para el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra como fiscal para el caso, pues consideran que no cuenta con el perfil para el cargo , así como un reporte de la continuidad de las indagatorias.

Los asistentes al encuentro –que se prolongó por casi tres horas a puerta cerrada en el salón Tesorería de Palacio Nacional– señalaron que el mandatario refrendó su compromiso de que no habrá impunidad.

En tanto, uno de los abogados de las familias, Vidulfo Rosales, declaró en entrevista con La Jornada que, ante los señalamientos de los padres y las madres, hay dos acuerdos: se revisarán los datos de prueba asentados en pesquisas anteriores y, si hay elementos, se buscará reactivar esos 21 mandatos de captura.

Sobre la asignación del fiscal Gómez Piedra, el presidente pidió un voto de confianza, pero, en caso de que los familiares de los normalistas no estén convencidos de su idoneidad para el cargo, podrían presentar un perfil de funcionario, el cual se consideraría ante un eventual cambio.

Respecto del reclamo de los padres por la cancelación de las 21 órdenes de arresto, Rosales detalló que el mandatario federal insistió en que estas personas no aparecen en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj) y, desde el punto de vista del Presidente, en la fiscalía se intentó trastocar la investigación y los compromisos que había, por eso se habrían solicitado más órdenes de aprehensión .

Estuvieron presentes también el nuevo fiscal del caso y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien preside la Covaj. Ambos fueron entrevistados al finalizar el cónclave y, por separado, coincidieron en que las órdenes de aprehensión no se limitan a los señalados en el informe de la Covaj, por lo que podrían darse más.